Continua a tenere banco in Ticino la discussione sulla decisione di Migros (e poi di Manor) di ritirare i dolci moretti dai propri scaffali. Vi sono però alcune spie che la faccenda non riguardi tanto il Ticino e la lingua italiana, quanto la Svizzera interna e la lingua tedesca. Alle nostre latitudini, in altre parole, ci si starebbe accapigliando su un problema che non ci tocca particolarmente, perché il nocciolo della questione non è il termine «moretto», bensì quello tedesco «Mohrenköpfe». Innanzitutto va precisato che la Migros in Ticino (e anche nel resto della Svizzera) vende ancora i moretti. Non vende più solo i moretti della ditta argoviese Dubler (presenti in solo due filiali, nessuna delle quali in Ticino), perché essa in tedesco li chiama, appunto, «Mohrenköpfe», cioé teste di...