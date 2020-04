È trascorso poco più di un mese e mezzo da quando è emerso il primo caso ticinese di coronavirus. Era il 25 febbraio. Da quando un elicottero della Rega ha trasportato per la prima volta un paziente affetto da Covid-19 è invece passato un mese circa. Era l’11 marzo. Da quel giorno i voli legati al virus si sono susseguiti senza sosta, raggiungendo quota 74 (il dato è aggiornato all’11 aprile, cifre più recenti non sono disponibili).

Persone altamente contagiose

Per fronteggiare l’emergenza e farsi trovare pronta al momento del bisogno, la Rega ha giocato d’anticipo. Di questo e altro abbiamo discusso con Federica Mauri, del servizio stampa dell’organizzazione specializzata in soccorso aereo medicalizzato. «Il dispositivo Rega è organizzato in modo tale che gli equipaggi sono in grado di raggiungere...