Sì, un docente ultracinquantenne ha effettivamente avuto una relazione consensuale con una sua ex allieva minorenne. Il direttore del DECS Manuele Bertoli ha confermato quanto riferito in un’interpellanza dell’MPS. Pur biasimando il comportamento del docente in questione, il consigliere di Stato ha sottolineato che dagli accertamenti svolti dalla Magistratura, sfociati in un decreto di abbandono lo scorso 2 dicembre, non sono emersi fatti penalmente rilevanti.

«Il docente è stato trasferito - ha confermato Bertoli - la decisione è stata sottoposta alla mia attenzione, purtroppo ho dovuto prenderla io». Non essendoci reato penale (la relazione era consenziente e l’ex allieva aveva più di 16 anni), l’uomo è stato spostato ad altra sede. «Gli è stato chiesto di rinunciare all’incarico ma non lo ha fatto», ha spiegato Bertoli. «Oggi abbiamo un codice di comportamento che vieta le relazioni con persone minorenni quali allievi, apprendisti e stagiaire e ci permette di agire in maniera diversa da come fatto precedentemente».

Stando a quanto reso noto in una lettera inviata alla deputata Angelica Lepori Sergi (MPS), già diversi anni fa l’uomo avrebbe avuto una relazione, finita poco tempo dopo, con una sua allieva. Licenziato dalla scuola privata dove lavorava all’epoca di questi fatti, il docente era in seguito stato assunto dal DECS. Bertoli ha invitato gli autori della missiva a trasmettere queste informazioni al suo Dipartimento. Per ora, ha affermato, il docente è tenuto sotto osservazione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata