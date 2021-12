«Proporre il licenziamento come prima soluzione al problema delle lavoratrici e dei lavoratori non vaccinati è certamente eccessivo e sproporzionato. Il riferimento deve rimanere la linea dell'autorità federale, cioè di non imporre il vaccino». Così si è espresso oggi il sindacato OCST, criticando GastroTicino che nella sua lettera del 1. dicembre ha informato gli associati delle nuove direttive in materia COVID-19. «Invitiamo ad aprire un dialogo con le dipendenti e i dipendenti e di giungere a dei compromessi, piuttosto che agire in maniera avventata». E la replica dell’associazione di categoria, non si è fatta attendere: «GastroTicino non ha mai inviato una lettera o una newsletter ai soci il 1. dicembre, invitandoli a licenziare il personale non vaccinato. Contestiamo, quindi, il contenuto della nota sindacale dell’OCST inviata ai media».