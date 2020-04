Il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta ha una sua ricetta personale per rilanciare il Paese e lenire, nel limite del possibile, le ferite economiche causate dalla pandemia di coronavirus che ha investito il nostro territorio. Rilasciate in un’intervista al settimanale «il Caffè», le misure d’intervento del capo del Dipartimento economia e finanze riguardano la pianificazione degli investimenti per la ripresa dei lavori, pacchetti di sostegno per il «turismo indigeno» e la tanto attesa indennità di perdita di guadagno destinata agli indipendenti.

Partendo dal recente annuncio del premier Conte di prorogare il lockdown italiano fino al 3 maggio per poi, gradualmente, allentare le restrizioni, Vitta ha ribadito che il progressivo ritorno alla normalità in Ticino sarà «limitato», infatti «fino al momento in cui non si troverà un vaccino dovremo convivere con questo virus applicando rigorosamente le regole di base». Nell’attesa del vaccino, però, si può già iniziare a parlare del prossimo o immediato futuro, ovvero quando inizierà la seconda fase di intervento per rilanciare il Paese. Sul fronte che riguarda gli indipendenti, il presidente del Governo ha spiegato al settimanale che «i lavoratori considerati indipendenti ai sensi dell’Avs che sono stati interessati dal divieto di attività in Ticino potranno richiedere la relativa indennità per la chiusura dell’attività».

Volgendo lo sguardo al turismo, settore estremamente colpito dalla pandemia, Vitta ipotizza misure per rilanciare quello locale: «Ai ticinesi quest’estate rivolgeremo l’invito a restare in Ticino a fare le proprie vacanze. I ticinesi potranno riscoprire le bellezze del nostro territorio e usufruire delle nostre strutture alberghiere, di ristorazione e di svago». Pertanto, il Governo si è già mosso per istituire un gruppo di lavoro ad hoc che metterà a confronto imprenditori, sindacati, politica e specialisti attorno a un programma di rilancio. «Sarà un patto di paese – spiega Vitta al settimanale - che permetterà di farci uscire uniti e più forti da questa crisi. Alcune riforme strutturali che erano pianificate subiranno sicuramente un’accelerazione».

