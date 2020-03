L’accordo politico raggiunto in Consiglio di Stato lo scorso anno sul tris che contempla fiscalità, socialità e scuola ha fatto un ulteriore passo avanti. Dopo l’approvazione della riforma fiscale, entrata in vigore il 1. gennaio di quest’anno, ora è il turno della riforma sociale. Ieri la Commissione sanità e sicurezza sociale ha firmato il rapporto (relatori il socialista Raoul Ghisletta e il leghista Bruno Buzzini) che prevede interventi per 17,4 milioni. Le misure proposte dal Dipartimento sanità e socialità di Raffaele De Rosa hanno tre obiettivi. Innanzitutto s’intende rafforzare le prestazioni a favore delle famiglie beneficiarie di assegni familiari (AFI e API). Ma si intende anche sostenere gli sforzi di chi percepisce prestazioni sociali e che con il proprio lavoro s’impegna a diventare più autosufficiente. Infine, la riforma vuole aumentare l’ammontare dei sussidi di cassa malati, estendendo anche la cerchia dei beneficiari. Nel contempo l’Esecutivo vuole semplificare il processo amministrativo per i sussidi di cassa malati.

L’assistenza

Il primo grande capitolo della riforma riguarda misure per le prestazioni Laps. Più nel dettaglio, la riforma prevede un’estensione della durata del diritto agli assegni di prima infanzia (API). In pratica, si legge nel rapporto commissionale, «il diritto all’API sarebbe garantito fino al mese di agosto dell’anno nel quale il bambino compie i 4 anni, poco importa che egli frequenti o no il primo anno della scuola dell’infanzia». In secondo luogo la riforma propone di aumentare l’importo massimo degli assegni familiari integrativi (AFI) tramite l’eliminazione della deduzione dell’assegno per figlio. Infine viene proposta l’estensione della franchigia da lavoro (al 20%) anche alle prestazioni Laps, aumentando al contempo il tetto massimo da 350 a 500 franchi. Al momento questa franchigia è presente per l’assistenza sociale, ma non per le altre prestazioni come gli assegni AFI o API. Oggi un reddito da lavoro per chi percepisce queste prestazioni viene infatti dedotto dalla prestazione stessa, disincentivando così i beneficiari a cercare un lavoro o ad aumentare la propria percentuale lavorativa. L’ultima misura riguarda gli apprendisti al beneficio delle prestazioni assistenziali, che vedranno un aumento da 200 a 500 franchi della quota del reddito da lavoro non computata.

La salute

L’altro importante capitolo della riforma riguarda la riduzione dei primi di cassa malati. Innanzitutto viene proposto l’aumento dal 73,5% all’76,5% del coefficiente cantonale di finanziamento. In pratica viene aumentata di tre punti la percentuale della Ripam che il Cantone prende a carico e versa al cittadino sussidiato tramite le casse malati. Inoltre, per aiutare le famiglie del ceto medio, la riforma chiede l’aumento del reddito disponibile massimo (RDM) oltre il quale non è più concesso il diritto ai sussidi di cassa malati.

La Commissione sanità e sicurezza sociale ha firmato anche un altro rapporto (che non riguarda la riforma) che prevede di finanziare un progetto pilota per creare 5 posti a tempo pieno di medico assistente in ambulatori privati di medicina interna generale. L’obiettivo è di favorire l’insediamento dei medici di famiglia, specialmente in periferia.

