«Nel canton Ticino stiamo vivendo una discesa dei casi. Una discesa che la scorsa settimana è stata importante, questa settimana ha rallentato un po’. Questo rallentamento naturalmente un po’ ci preoccupa e, se dovesse persistere, il Consiglio di Stato si riunirà già la settimana prossima, lunedì, per fare il punto della situazione». Ciò non vuol dire automaticamente che verranno per forza prese nuove misure a livello cantonale, ha poi precisato Gobbi ricordando che in Ticino ci sono già misure più rigorose rispetto a quelle imposte a livello federale (incontri privati con il limite a 5 e non 10 persone ed eventi con 30 e non 50, per esempio). «Certo, se la curva dovesse tornare a salire, allora dovremo prendere altri provvedimenti allo scopo di arrivare a vivere un Natale il più tranquillo possibile», ha concluso.