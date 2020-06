Con il ritorno a un regime di piena normalità a cavallo della frontiera, termina un lungo periodo fatto di divieti e possibili multe. Da ieri, i ticinesi possono tornare in Italia a fare la spesa. Viceversa, gli italiani possono tornare a popolare le nostre vie e i nostri centri commerciali.

Il settore della grande distribuzione ticinese è stato molto sollecitato in queste settimane. E tutti, bene o male, hanno potuto approfittare della situazione – in particolare per i beni alimentari – per far conoscere i propri prodotti a quella clientela che solitamente soleva recarsi oltre frontiera per riempire frigoriferi e dispense. «La chiusura delle dogane è stata un’opportunità per l’intero settore» spiega Enzo Lucibello, presidente dell’Associazione dei grandi distributori ticinesi. «I clienti...