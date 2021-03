Per i pescatori il 15 marzo equivale a una finale di Champions. «Il giorno più sacro dell’anno». Ride il nostro interlocutore, anche se poi sotto sotto non scherza mica: il 15 marzo riapre la pesca nei fiumi. Urs Luechinger, presidente della FTAP, la Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca: «È il giorno che non puoi perdere. Che prepari e discuti con gli amici nelle settimane precedenti. Un rito che in Ticino riguarda circa 4 mila pescatori». Per il 2021 le regole - approvate a settembre in Commissione consultiva con la Divisione ambiente - non sono cambiate. Le ripercorreremo più avanti. Intanto, lasciamo il 15 marzo per un altro dato che merita di essere raccontato. Sembra infatti che l’anno pandemico abbia rafforzato la categoria: «Non esagero se dico che per la pesca il 2020...