La rivoluzione dei trasporti in Ticino è realtà. Da oggi, con l’introduzione del nuovo orario nazionale – coinciso con l’apertura della galleria ferroviaria di base del Monte Ceneri al traffico merci e passeggeri – sarà possibile spostarsi fra le tre più grandi città del cantone con tempi di percorrenza in alcuni casi dimezzati. Una conquista, una rivoluzione appunto. Che comprende anche il potenziamento dell’offerta di una lunga serie di linee su gomma. Più mobilità, più facilità, più incontri e scambi. Al servizio dell’utenza, dell’economia. Della società tutta. Eppure – come vedremo – non mancano rammarichi per ciò che poteva essere e, invece, non è stato. Criticità e pecche, speranze e visioni, ma anche incertezze demografiche. Ne parliamo con Remigio Ratti, professore ed esperto di politica...