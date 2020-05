La rivoluzione del trasporto pubblico ticinese è sempre più vicina

Dopo il sì convinto della Commissione gestione e finanze, oggi è arrivato anche quello del Gran Consiglio. Con oltre 80 voti favorevoli, praticamente all’unanimità, il plenum ha dato luce verde al messaggio – approvato dal Consiglio di Stato lo scorso 16 ottobre 2019 – concernente l’approvazione dell’offerta di trasporto pubblico 2021 e lo stanziamento di un credito quadriennale di 461,4 milioni di franchi per il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico per il periodo 2020-2023.

Treni a autobus circoleranno più frequentemente Con la nuova galleria di base del Ceneri, il credito permetterà di offrire un generale potenziamento dei servizi e di ridurre i tempi di percorrenza. Oltre a ciò, sarà ampliata la rete bus regionale. Le linee principali avranno corse ogni trenta minuti su tutto l’arco della giornata tra le 6 e le 20 dal lunedì alla domenica. Alla sera il servizio sarà assicurato fino alla mezzanotte. Sulle linee secondarie l’orario sarà potenziato in modo differenziato, in funzione della domanda potenziale e delle esigenze specifiche. Da ogni località sarà possibile raggiungere il polo di riferimento entro le 6 e gli altri agglomerati del Cantone entro le 7. Alla sera sarà possibile rientrare al proprio domicilio partendo dal polo di riferimento alle 20. Le reti bus urbane del Bellinzonese, Locarnese, Luganese e Mendrisiotto saranno anch’esse estese e l’offerta intensificata.

L’onere lordo a carico di Cantone (per le linee regionali e urbane) e Comuni (per le linee regionali) è pari a 461,4 milioni di franchi. L’onere netto a carico del solo Cantone per il quadriennio è pari a 355,6 milioni di franchi. Dal 2021, il contributo annuale da parte del Cantone aumenterà di 30 milioni di franchi, passando da 65 a circa 95 milioni. L’importo della tassa di collegamento, ricordiamo, non è al momento considerato.