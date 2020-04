Intervenire con misure adeguate, prevedendo durante l’estate un sistema di accudimento dei ragazzi in età scolastica e pre-scolastica per quelle famiglie bisognose che, abitualmente, affidano i propri figli ai genitori o ai parenti over 65. Questo il messaggio contenuto in una mozione sottoscritta da Fiorenzo Dadò, Sara Imelli e Alessio Ghisla per il PPD e inviata al Consiglio di Stato. L’imprevista grave emergenza causata dalla pandemia avrà ripercussioni importanti sulle vite della popolazione ticinese anche nel corso dei prossimi mesi e, visto l’arrivo delle imminente vacanze estive, per il Parito popolare democratico sarà necessario mettere in campo una serie di misure che inizialmente non erano previste per aiutare le famiglie, a cominciare dall’accudimento dei bambini e dei ragazzi. «Le scuole saranno chiuse e i genitori che lavorano - scrivono i firmatari - si ritroveranno con il problema della gestione dei figli, in quanto, per ovvi motivi sanitari e di distanza sociale, non potranno far capo al prezioso quanto gioioso aiuto dei nonni, dei parenti in pensione e neppure, verosimilmente, delle colonie o di altre strutture di accudimento». «Lo Stato deve fare di tutto per escludere che, terminate le lezioni, le misure di accudimento organizzate attualmente nei comuni vengano sospese, con il rischio che siano poi i nonni a dover supplire a questa necessità». Per il PPD, sarà quindi importante prevedere delle misure che coinvolgano «Stato, Comuni e le associazioni presenti sul territorio, come per esempio gli scout e le società sportive, così come tutti quegli enti pubblici e privati che si occupano della presa a carico dei bambini. Da valutare poi potrebbe essere anche la possibilità di chiedere la disponibilità di persone in assistenza o in disoccupazione che, su base volontaria e solo in caso di buona salute, accettino di occuparsi dei bambini».