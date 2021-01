La sanità ticinese lancia un nuovo allarme. La Clinica Luganese Moncucco ha comunicato che – in seguito all’evoluzione della pandemia nel nostro cantone – è stata costretta a potenziare ulteriormente i propri letti di cure intense, aggiungendone 7 ai 19 già attivi da novembre. In totale, nelle strutture COVID di Moncucco e di Locarno ci sono ora 58 posti letto. Un numero elevato, sì, ma che rischia di non bastare. Ieri, infatti, erano 50 i pazienti ricoverati in queste camere. E i numeri delle ospedalizzazioni non promettono nulla di buono.

L’illusione

Il punto centrale è proprio il tasso dei ricoveri. Se da un lato durante le festività natalizie si è assistito a una stabilizzazione dei casi diagnosticati, dall’altro durante la scorsa settimana si è osservato un nuovo importante incremento delle...