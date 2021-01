Il mondo sanitario ticinese ha accolto positivamente le nuove restrizioni imposte dal Consiglio federale. Della serie: era ora. I numerosi appelli dei medici degli scorsi giorni sono dunque stati ascoltati. All’orizzonte, tuttavia, preoccupano le varianti del virus. Varianti molto più contagiose, e dunque pericolose per l’impatto che potrebbero avere sulle strutture ospedaliere, da mesi al limite in termini di letti e personale. «Spiace solo che Berna sia intervenuta tardivamente rispetto ad altri Paesi» commenta Franco Denti, presidente dell’Ordine dei medici del cantone. «È quindi un momento triste per la Svizzera e per il nostro cantone. Pensavamo di essere diversi dagli altri, e invece il coronavirus ci ha presentato il conto. Ricordo che la Germania ha imposto un lockdown simile al nostro...