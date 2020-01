Anche per l’anno scolastico 2020/2021 il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI ha riscontrato la necessità di reperire ulteriori candidati docenti per la scuola dell’infanzia e la scuola elementare. I dati provvisori per il 2020 fanno presumere che il numero di candidature per la scuola elementare «potrebbe non essere sufficiente per coprire tutti i posti di formazione». Nella scuola media permane un fabbisogno di candidati in tedesco, francese, geografia e latino, mentre nelle scuole medio superiori in economia e diritto e storia. Il DFA ha avviato una serie di iniziative per sviluppare una nuova visione della professione docente e ha aumentato negli ultimi anni il numero di posti disponibili per le diverse formazioni. Due le novità per l’anno scolastico 2020/2021: la possibilità di essere ammessi ai Bachelor con una maturità professionale o specializzata oppure su dossier. Le iscrizioni scadranno il 17 febbraio.