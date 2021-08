Il nuovo anno scolastico - lunedì 30 agosto - si apre all’insegna dell’entrata in vigore di importanti novità proposte dal Consiglio di Stato e approvate dal Gran Consiglio. In particolare, dal 1. settembre 2021 entrerà in vigore l’obbligo formativo sino a 18 anni, vale a dire l’obbligatorietà a conseguire una formazione adeguata alle proprie capacità e ambizioni entro la maggiore età, a prescindere dalla frequenza regolare e continua della stessa. Un’altra novità importante, che coinvolge la scuola media, riguarda il numero massimo di allievi per ogni classe che scende da 25 a 22 unità. Previsto al contempo anche il potenziamento dei laboratori per l’insegnamento del tedesco. Prosegue intanto la riflessione per il superamento, dei «corsi A e B» per matematica e tedesco.

La COVID-19 c’è ancora

«Non possiamo non parlare di COVID - ha detto questa mattina in conferenza stampa Manuele Bertoli -. L’anno scolastico 2021/2022 deve essere un anno in presenza. La vaccinazione è un elemento centrale e anche grazie a questo crediamo di riuscire pure meglio rispetto all’anno scorso. Naturalmente, dobbiamo essere flessibili». Il direttore del DECS ha quindi rilanciato l’invito alla vaccinazione «a docenti, studenti, genitori, persone che lavorano nella scuola». L’anno scolastico inizierà con l’uso obbligatorio della mascherina per le prime due settimane (sino al 10 settembre 2021), sia per gli allievi a partire dalla scuola media che per tutti i docenti di ogni ordine e grado. Dal 13 settembre è previsto che la mascherina per gli allievi delle scuole medie divenga facoltativa, mentre per insegnanti di ogni ordine e grado e per allievi del settore postobbligatorio, previa presentazione di un’autocertificazione relativa al vaccino o all’immunizzazione dopo guarigione, l’uso della mascherina sarà facoltativo nelle aule e nei laboratori, mentre resterà obbligatorio nei corridoi, negli spazi comuni, in aula docenti, all’entrata e uscita della scuola e negli spazi esterni.

Introduzione dell’obbligo formativo fino a 18 anni

Dal 1. settembre 2021 la scuola dell’obbligo (fino a 15 anni) è completata con la formazione obbligatoria (fino a 18 anni). Ogni anno nel nostro cantone circa 350 giovani escono dal sistema educativo perché non iniziano o interrompono una formazione dopo la scuola media. L’obbligo formativo fino a 18 anni è un mezzo che permette di seguire i giovani in uscita dalla scuola media o che interrompono una formazione postobbligatoria e, se necessario, intervenire per aiutarli a trovare il proprio indirizzo. L’obbligo formativo non è l’obbligo scolastico e non comporta necessariamente la frequenza di una scuola (può essere apprendistato in azienda, scuole professionali a tempo pieno, licei, scuola cantonale di commercio, pretirocinio di orientamento o integrazione, ma anche ad esempio la frequenza di un corso o un soggiorno per apprendere una lingua straniera o lo svolgimento di stages di orientamento o altre misure inserite in un progetto formativo individuale).

Scuola dell’obbligo

Nella scuola dell’infanzia ed elementare è avviata la generalizzazione del docente di appoggio. Saranno valorizzate le forme di co-insegnamento tra docente titolare e docente d’appoggio. Nella scuola media il numero di allievi per classe sarà fissato a un massimo di 22 (invece dei 25 finora previsti) mentre i nuovi laboratori di tedesco si affiancheranno a quelli di matematica introdotti durante lo scorso anno scolastico, a classi dimezzate (da 6 ore sull’arco del ciclo del secondario I si passerà a 14 ore). I docenti di classe disporranno di un’ora supplementare che sarà utilizzata per rafforzare le attività di orientamento. Nel corso del nuovo anno scolastico saranno approfondite le riflessioni sul superamento dei corsi A e B (in matematica e tedesco) per «risolvere i problemi di equità generati dall’attuale sistema, allentare la pressione sugli allievi e promuovere un insegnamento vicino alle caratteristiche degli allievi». Il direttore del DECS non ha voluto fornire troppe indicazioni («concentriamoci sulle cose che cambiamo ora»), essendo la discussione ancora in corso, ma ha precisato: «Si può per ora vedere un buon consenso attorno al superamento dei livelli in terza media, sostituiti dai laboratori. Sulla quarta media la cosa è un po’ più complessa, anche per l’aggancio con le superiori, ma verrà deciso nelle prossime settimane il progetto migliore da portare avanti».

Pedagogia speciale

Nel settore della pedagogia speciale l’incremento generalizzato sul territorio cantonale delle sezioni e classi inclusive è riconfermato. Da settembre prenderà avvio un nuovo Master of Arts in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva, proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI. Il Master ha lo scopo di formare gli iscritti sia per il ruolo di docente di scuola speciale sia per quello di docente specializzato attivo in classi inclusive e regolari.

Scuole medie superiori

Grazie a una collaborazione con il Canton Berna, a partire dall’anno scolastico 2022/2023 gli allievi delle scuole medie superiori ticinesi potranno svolgere un soggiorno di un anno presso un loro liceo. Delle serate informative destinate agli allievi di II classe interessati a questa opportunità saranno proposte nei prossimi mesi. Come ogni anno il Liceo cantonale di Bellinzona organizzerà il corso passerella che prepara all’esame complementare per la maturità professionale o specializzata, che a sua volta dà accesso agli studi presso le università cantonali e ai politecnici federali. Per la prima volta il corso si terrà senza il vincolo del numero chiuso. Gli iscritti superano le 130 unità e, per far fronte alla grande richiesta, sono state create sei classi, quattro in più rispetto all’ultima edizione del corso. Il nuovo piano settimanale delle lezioni del liceo entrerà nel secondo anno di implementazione. Le modifiche introdotte all’inizio dello scorso anno – in particolare l’insegnamento obbligatorio dell’informatica e la redistribuzione sul quadriennio delle ore di scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica) –, interesseranno da settembre anche gli allievi di II liceo.

Scuole professionali

Quest’anno saranno circa 3.600 le ragazze e i ragazzi che entreranno per la prima volta in un percorso di formazione professionale, in una scuola a tempo pieno (1.100) o con un apprendistato di tipo duale scuola-azienda (2.500). Allo stato attuale (23 agosto 2021) sono già stati registrati 1.992 nuovi contratti di apprendistato, 149 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+8%), rispettivamente 11 in più rispetto al 2019 (+1%). Rispetto ai 2.500 nuovi contratti che normalmente si registrano a fine ottobre, vi sono ancora circa 500 nuovi contratti da sottoscrivere.

Digitalizzazione

Un totale di 9 sedi sono state digitalizzate: 5 scuole medie, 3 scuole professionali, 1 liceo (1 scuola media sarà terminata nei prossimi mesi). Dal primo giorno di scuola, allievi e docenti avranno a disposizione la rete WiFi in ogni aula, schermi tattili interattivi, nuove risorse multimediali e tablet/pc su carrelli mobili. Durante la prossima estate saranno invece messe a giorno altre 17 sedi.

