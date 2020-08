Mancano ormai solo tre giorni al ritorno in classe di oltre 55 mila allievi e 6 mila docenti ticinesi. Come da tradizione, il DECS ha illustrato durante la consueta conferenza stampa di inizio anno le principali novità che li attendono a partire dal 31 agosto. Non tanto a livello di misure di protezione per il ritorno in classe in presenza, già illustrate nelle scorse settimane, bensì per quanto riguarda gli aspetti prettamente scolastici. Ovviamente la spada di Damocle del coronavirus è sempre presente, e in questo senso il direttore del DECS Manuele Bertoli ha spiegato che questo sarà un anno orientato sulla gestione della pandemia. Per questo ha ribadito alcuni aspetti molto importanti ad essa collegati, come il metro e mezzo di distanza tra i gli adulti nelle scuole dell’obbligo (e per tutti nel postobbligo) e l’obbligo delle mascherine per i docenti negli spazi comuni. Questi dispositivi di protezione sono invece sconsigliati agli allievi delle scuole comunali e facoltativi per gli allievi delle Medie e del postobbligo, ma questi ultimi dovranno indossarli nelle aule o nei corridoi in cui non è possibile rispettare le distanze (come ad esempio al Liceo di Bellinzona). È stati infine posto l’accento sull’obbligo di quarantena per chi rientra dai Paesi a rischio. «Non faremo i poliziotti ma segnalaremo eventuali situazioni irregolari», ha ricordato Bertoli.