Il settore della scuola in Ticino muove ogni giorno oltre 60.000 persone. Un’enorme filiera che da questo lunedì si trova davanti a una grande sfida: garantire l’insegnamento a tutti gli allievi, di ogni ordine e grado, che a seguito dell’emergenza coronavirus proprio da ieri non si recano più fisicamente a lezione. Già, perché da lunedì gli allievi non sono di certo in vacanza, ma proseguono da casa il loro percorso formativo. E proprio ieri il consigliere federale Alain Berset ha spiegato che il Governo ha deciso di estendere fino al 19 aprile la chiusura delle scuole in tutta la Svizzera, inizialmente prevista fino al 4 aprile. E mentre il DECS prepara tutti gli strumenti tramite i quali gli studenti ticinesi potranno interagire con la scuola «virtuale», docenti e allievi si preparano e cercano di adattarsi come possibile a questa sfida. Il settore della scuola, però, è anche molto diversificato al suo interno: se le lezioni via internet sono già implementate, ad esempio, a livello universitario o liceale, la situazione diventa man mano più complessa quando gli allievi sono più giovani, come nel caso delle scuole elementari o delle medie. Ad ogni modo, facendo un primo giro d’orizzonte, a partire dalle scuole dell’infanzia fino alle università, emerge che ognuno cerca di adoperarsi per garantire l’insegnamento ai ragazzi e alle ragazze del cantone.

Usare l’ingegno

Roberto, un docente di scuola elementare del Sopraceneri, ci spiega ad esempio che «sta cercando di ingegnarsi per trovare le soluzioni migliori». Ad aiutare il docente in questo compito, ci sono anche le tecnologie. Lui stesso si è messo in contatto tramite whatsapp con tutte le famiglie, fornendo un indirizzo e-mail preparato per l’occasione al fine di restare in contatto con genitori e allievi. Roberto sottolinea poi che al momento la sfida principale «sarà riuscire a sfruttare le tecnologie a disposizione per continuare a fare lezione a distanza». Ad esempio, spiega il docente, «anche preparare una lezione video di 5 o 10 minuti di matematica, rappresenta una sfida sia per il docente che per il bambino. Entrambi saranno confrontati con qualcosa di nuovo». Roberto rileva inoltre che «un’altra sfida sarà quella di riuscire ad avere un riscontro da parte degli allievi, per poter ricalibrare e portare avanti l’apprendimento in base alle loro esigenze. Un’idea potrebbe essere di preparare il materiale per una settimana, da consegnare (ad esempio per posta elettronica) alle famiglie. Poi ogni settimana si potrebbe raccogliere il materiale usato dagli studenti per valutarlo, e allo stesso tempo consegnare quello per la settimana successiva. Ma questa è solo mia un’idea. In accordo con la direzione vedremo quale sarà la modalità migliore per affrontare questa sfida».

«Noi ci siamo»

Dal canto suo, il presidente dell’Associazione delle strutture d’accoglienza per l’infanzia della Svizzera italiana (ATAN) Stevens Crameri ci spiega che per il momento nelle scuole dell’infanzia ticinesi «la situazione è calma e stabile». Ad ogni modo, rimarca Crameri, «noi siamo disponibili per tutte quelle famiglie che dovessero aver bisogno di lasciare il proprio figlio in una delle nostre strutture». Il nodo da sciogliere, proprio in queste ore, è quello di sapere quante famiglie effettivamente faranno richiesta per lasciare il figlio all’asilo. «Martedì, dati alla mano, potremo valutare come affrontare al meglio la situazione, anche in base alle richieste giunte dei genitori. Ma è ovvio che con la chiusura di molti esercizi molti genitori avranno la possibilità di tenere i figli a casa. In ogni caso, noi siamo sempre disponibili». Anche Crameri tiene poi a rilanciare il messaggio che più volte il Governo ha fatto alla popolazione: « Ciò che conta è che i bambini non siano affidati ai nonni, perché sono la fascia d’età più a rischio. È un messaggio importante e ognuno di noi dovrebbe essere consapevole di questo fattore. Per chi avesse bisogno, noi ci siamo». Anche alle scuole medie, la questione principale ora è sapere come verranno organizzate le lezioni. Come ci spiega la madre di un ragazzo che frequenta la quarta media in un istituto del Luganese : «Al momento non sappiamo come si svolgeranno le lezioni. Ma siamo stati informati dalla scuola che oggi avremo più dettagli al riguardo. In altre sedi, mi è stato detto che alcuni docenti hanno iniziato a inviare il materiale via e-mail». Ora, però, la preoccupazione principale «è sapere se mio figlio potrà o meno concludere l’anno in corso».

Come detto, alla scuola dell’obbligo è ben più complicato organizzare lezioni a distanza, mentre questi strumenti sono già attivi da qualche giorno, ad esempio, all’USI, dove i corsi si tengono tutti tramite piattaforme online. Come scrive al stessa università sul proprio sito «per assicurare una buona qualità didattica anche in un contesto così complesso, l’USI con il suo eLab affianca il corpo accademico e gli studenti per superare la complessità dell’utilizzo degli strumenti di didattica a distanza, oggi diventati così essenziali».

