La scuola, un gioco di squadra

Le vacanze scolastiche volgono pian piano al termine e mancano ormai pochi giorni al rientro degli allievi in classe. Un rientro che, per forza di cose, sarà un po’ diverso per gli studenti ticinesi, ma anche per i docenti e direttori d’istituto che in questo poco tempo sono chiamati a organizzarsi per preparare al meglio l’ormai famosa «scuola in presenza» nel contesto di questa «nuova normalità».

Una formula, quella in presenza, annunciata la scorsa settimana dal consigliere di Stato Manuele Bertoli e che è stata ben accolta dalla Conferenza cantonale dei genitori (CCG). Come ci spiega la presidente Anna De Benedetti-Conti, «molti genitori hanno appreso con sollievo della possibilità per i giovani di tornare fisicamente a scuola». «Anche perché - rimarca la presidente - anche se per poco...