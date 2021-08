In ogni edizione del Locarno Film Festival una serata è dedicata al Gran Consiglio. Un momento conviviale dove la classe politica ticinese si incontra con i rappresentati del Pardo e magari con qualche attore holliwoodiano. Ma quest’anno l’aspetto “glamour” dell’evento è stato offuscato, inevitabilmente, dalla morte di Marco Borradori.

Quella che doveva essere una festa è stata quindi limitata ad una più discreta cerimonia istituzionale all’interno del Palacinema, dove si è colta l’occasione per ricordare il sindaco di Lugano, grande appassionato della kermesse locarnese. «Marco era un uomo di grande cultura che non si perdeva una singola serata del Festival – ricorda, visibilmente commosso, Marco Solari – Anche quando pioveva o le cose non andavano come previsto lui aveva sempre una buona parola per tutti noi, come se il Pardo fosse suo. Anzi, mi sento di dire che era anche suo. E lo sarà per sempre».

«Ci stringiamo ovviamente a Borradori e il nostro pensiero è rivolto verso di lui, ma è giusto che questo Festival prosegua anche con l’incontro con i deputati del Gran Consiglio che – spiega il Presidente del Locarno Film Festival – hanno approvato lo scorso anno l’aumento del credito annuo per il Pardo (da 2,8 a 3,4 milioni di franchi, ndr). Un aiuto che ci permetterà di sviluppare i progetti dei prossimi anni, rimanendo sempre innovativi e competitivi. Una cerimonia come questa è quindi importante per dimostrare la nostra riconoscenza».

Anche il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli, ha ribadito l’importanza del sostegno alla kermesse locarnese: «Quanto successo a Borradori ci ha colpito molto e mette in luce tutta la fragilità dell’uomo, in un mondo dove le persone passano ma le istituzioni restano. Istituzioni come il Festival, punto di riferimento fondamentale per la cultura ticinese che ha, finalmente, riportato il pubblico in piazza».

«Perché non è vero che con la cultura non si mangia – gli fa eco il presidente del Gran Consiglio Nicola Pini –. I recenti dati dimostrano che, in Ticino, ogni franco investito nella cultura ne fa guadagnare quasi il triplo. La cultura è quindi una speranza per il rilancio economico. Anche se oggi la grande speranza di tutti noi era per Borradori».

Una cerimonia dove la festa ha quindi lasciato lo spazio a un momento di collettiva commozione, nel quale il più provato era certamente il sindaco di Locarno Alain Scherrer, che proprio pochi giorni fa era insieme al suo omologo luganese in un appuntamento istituzionale: «Marco è sempre stato gentile con me, anche prima che diventassi sindaco. Ed era così con tutti: il Ticino perde una persona speciale».

