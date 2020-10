Dopo il balzo dei contagi in Ticino, il Consiglio di Stato ha organizzato un nuovo momento informativo, in diretta da palazzo delle Orsoline. All’incontro sono presenti il presidente del Governo Norman Gobbi; il direttore del DECS Manuele Bertoli; il direttore del DSS Raffaele De Rosa e il medico cantonale Giorgio Merlani.

Gobbi: «Al momento le partite non sono un problema»

Il primo a prendere la parola è stato il presidente del Governo Norman Gobbi: «Le scelte giuste ci proteggono è il nuovo messaggio lanciato oggi. Cambia il messaggio ma le priorità restano le stesse, salvaguardare la popolazione ed evitare un secondo lockdown. Non siamo ancora in una fase rossa ma l’evoluzione dei contagi ci preoccupa». «La situazione - ha precisato - non è comunque fuori controllo». «Bisogna tenere a mente che le misure non hanno un effetto immediato, ma solo nelle settimane successive alla loro introduzione. Valutiamo la tendenza e manteniamo la calma. Il Governo è comunque pronto a compiere nuovi passi», ha spiegato Gobbi. Nell’amministrazione cantonale sono state introdotte due misure: le mascherine e il telelavoro (da ieri e fino al 15 novembre). In generale, il Governo ribadisce l’importanza dei piani di protezione: «Al momento non abbiamo segnali che le partite rappresentino un problema, non dobbiamo però abbassare la guardia». «La Svizzera ha superato bene la prima fase pandemica proprio perché ha potuto contare sul federalismo», ha sottolineato Gobbi. «Non dobbiamo quindi dare credito a chi in questo momento cerca di minare questo principio: ogni cantone ha le sue peculiarità e nelle sue competenze prende delle decisioni».

De Rosa: «Sistema ospedaliero pronto»

Da parte sua Raffaele De Rosa ha parlato dell’evoluzione pandemia. «La seconda ondata è arrivata e i dati ticinesi confermano la crescita dei contagi. Oggi sono quasi il doppio rispetto a ieri, con 7 nuovi ricoveri. Quanto la curva epidemiologica sarà alta e impattante dipenderà da noi e dai nostri comportamenti. Oggi sappiamo come comportarci: distanza sociale, mascherine, igiene accresciuta e senso di responsabilità. È un vantaggio su cui possiamo e dobbiamo contare. Le scelte giuste ci proteggono: è il messaggio più importante di questa fase. Ogni volta che evitiamo i luoghi affollati e mettiamo la mascherina stiamo proteggendo noi stessi e gli altri». I dati - ha proseguito - «indicano una crescita rapida dei contagi. La situazione è seria, pur essendo diversa da marzo, quando si testavano solo i casi più gravi. Oggi testiamo di più e la presa a carico dei malati avviene prima». Tuttavia, non è solo la velocità a preoccupare, ma «anche il tasso di positività e l’età dei contagiati». «Siamo consapevoli chiedere ancora molto ai cittadini, io stesso e il Governo siamo stanchi. Il percorso sarà difficile, siamo solo ad ottobre e ci aspettano diversi mesi di freddo. È importante però agire ora con misure proporzionate», ha proseguito, appellandosi al senso di responsabilità di ognuno. «A preoccuparmi sono le visioni estreme, chi banalizza quanto sta succedendo», ha ammesso De Rosa. «Il virus non si è indebolito e la popolazione non è immune. Non facciamo l’errore commesso in primavera da chi abita oltre Gottardo». Dal profilo organizzativo, gli ospedali sono pronti a garantire fino a 60 letti nelle cure intense alla Carità e alla Clinica Luganese Moncucco. Nella fase 2, con il supporto dell’Ospedale Italiano e quello di Faido, in caso il tasso di occupazione si dovesse avvicinare al 70%, vi saranno fino a 50-70 letti ogni reparto. «Il nostro sistema sanitario è pronto», ha garantito il direttore del DSS.

Bertoli: «La scuola non è un luogo di contagio»

«La situazione nelle scuole è sotto controllo», ha dichiarato invece il direttore del DECS Manuele Bertoli. «Non ci sono casi di bambini ospedalizzati. Il virus arriva dall’esterno alla scuola e non dalla scuola all’esterno: la scuola al momento non è un luogo di contagio», ha detto Bertoli. «La scuola deve poter continuare in presenza, passare alla scuola ibrida avrebbe conseguenze negative per gli allievi. La scuola ibrida con l’economia funzionante sarebbe impossibile e genererebbe grandi problemi». Il vero problema «è fuori dalla scuola, la responsabilità individuale qui gioca un ruolo fondamentale». Per quanto riguarda la mascherina, «al momento non è necessario introdurre l’obbligo alle medie».

Merlani: «Nelle ultime 24 ore tasso di positività al 22%»

La parola è poi passata al medico cantonale Giorgio Merlani. Oggi i contagi sono 255, con 7 nuovi ricoveri. Negli ultimi 14 giorni i casi positivi sono stati 331 su 100 mila abitanti (tasso di positività al 12%). «Non è il più alto a livello svizzero e nemmeno a livello europeo, ma è comunque molto alto», ha detto Merlani. Nelle ultime 24 ore, invece, il 22% dei test è risultato positivo. «Il 1. ottobre i casi erano meno di 10, ora i contagi raddoppiano. È necessario agire, soprattutto a livello personale». D’ora in poi, ha aggiunto Merlani, le autorità sanitarie forniranno giornalmente i dati con maggiori dettagli, comprendendo anche la percentuale di test positivi e le persone in isolamento. Al 18 ottobre erano in isolamento 400 persone e quasi 1.200 in quarantena. L’Rt - il tasso di trasmissione - in estate oscillava sotto l’1, ora siamo tra l’1,6 e l’1,8, ossia in media 10 persone infette ne contagiano altre 16-18. Per quanto riguarda i contagi, questi avvengono soprattutto in famiglia e sul luogo di lavoro. «Sul lavoro ci possono essere misure di protezione efficaci come il plexiglas e la mascherina ma il problema è se si va poi a bere il caffè o a fumare tutti insieme», ha ricordato il medico cantonale.

Cene o uscite. Cosa fare?

«Nulla è vietato, ma si possono compiere delle scelte giuste. Ad esempio se ho una cena con un gruppo di amici e due giorni dopo devo andare a trovare la nonna in casa anziani devo rinunciare a una delle due cose», ha ribadito Merlani rispondendo a una domanda. «Non vogliamo vietare le attività socializzanti, sta alla responsabilità di ciascuno di capire in queste occasione se ha avuto dei comportamenti a rischio», ha detto De Rosa.

Bambini e nonni

«La questione bambini-nonni non è ancora chiara», ha detto ancora il medico cantonale. Al momento mancano risposte univoche da parte del mondo scientifico, ma «mettere insieme generazioni diverse rimane un rischio». «Nelle scuole elementari abbiamo avuto una sola quarantena di classe. Ed è l’unico caso che abbiamo avuto nelle scuole comunali», ha chiarito da parte sua Bertoli.

