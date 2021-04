Christian Vitta, a giorni il Consiglio di Stato presenterà il Consuntivo 2020, un anno che, complice la pandemia, al posto del timido avanzo di 4,1 milioni di franchi previsto, farà testo di un primo profondo rosso che rischia di aprire una nuova serie. Questa realtà dell’anno alle spalle genera inquietudine?

«Il 2020 sarà un anno straordinario in quanto la pandemia, che ha colpito in maniera repentina e inaspettata il nostro Paese, lascerà dei segni anche dal profilo finanziario. Rispetto a un preventivo che prevedeva un leggero avanzo d’esercizio chiuderemo i conti in rosso con una perdita che sarà un po’ sotto i 200 milioni di franchi. Lo sguardo deve ora essere rivolto ai prossimi anni: dobbiamo essere realisti e consapevoli nel constatare che la situazione finanziaria non si risolverà da...