Il presidente del Governo Manuele Bertoli spiega: «Eravamo tutti contenti per gli allentamenti, c’è stata a giugno un’evoluzione positiva, poi a luglio la situazione è peggiorata. A causa della variante Delta, più contagiosa, il segno è quello del peggioramento. Questo ci preoccupa. Le previsioni sono molto complicate. I contagi aumentano, ma c’è l’effetto positivo delle vaccinazioni che modificano sensibilmente gli effetti della pandemia. Prevediamo che ci sarà un aumento dei contagi, bisognerà capire l’impatto di questo aumento sugli ospedali». Bertoli non ha dubbi: «La vaccinazione resta l’unico strumento per combattere la pandemia: è importante aumentare il tasso di vaccinazione. Ci sono ancora 13 mila over 65 non vaccinati e altrettanti over 55, queste persone rischiano di andare in ospedale: bisogna lavorare su questo, da qui passa la sconfitta». Il consigliere di Stato ribadisce: «La vaccinazione rimane la via maestra, è la strada che dobbiamo perseguire come comunità: vaccinarsi è anche un gesto di solidarietà». Il direttore del DSS Raffaele De Rosa ha analizzato la situazione epidemiologica nel nostro cantone, sottolineando che la variante Delta ormai rappresenta oltre il 90% dei casi: «Con la mutazione il rischio è doppio. I vaccini proteggono per oltre il 90% dal decorso grave della malattia. È importante proseguire la campagna di vaccinazione, soprattutto per le persone più vulnerabili. La quota di popolazione vaccinata è di circa il 53%, c’è una buona adesione tra le persone più anziane. Per le fasce più avanzate si arriva anche oltre l’85%. Abbiamo però ancora numeri importanti di persone over 50 non vaccinate: sono complessivamente circa 36 mila non vaccinati. Tra le persone over 65 che hanno contratto la malattia, un terzo è finito in ospedale. L’appello è quello di proteggersi, il vaccino è uno strumento sicuro ed efficace. Faremo una campagna di sensibilizzazione mirata per chi ancora è scettico». Oltre ad una maggiore contagiosità del virus e una percentuale di persone non ancora vaccinate, preoccupano la stagionalità del virus, la maggior mobilità delle persone e provvedimenti anti-COVID meno severi, con anche un minor rigore nel rispetto delle misure. De Rosa spiega: «Abbiamo lavorato con l’EOC e la Clinica Luganese Moncucco per potenziare le strutture sanitarie. Nello stesso momento si potranno avere 170 pazienti COVID, di cui il 15% in terapia intensiva: abbiamo fino a 25 letti in più di cure intense, di cui 11 da dotazione ordinaria. Il Consiglio di Stato ha stanziato circa 20 milioni di franchi per i costi sanitari legati alla pandemia, dedicati anche alla ricerca di personale e alla gestione dei pazienti (vedi immagine sotto). Il personale in più previsto nelle fasi più acute, come quelle autunnali, è già sotto contratto ed è già stato formato». Paolo Bianchi ha poi fornito informazioni supplementari: «Il limite principale nella capacità degli ospedali è legato alle postazioni di cure intense, sono sistemi estremamente complessi a livello di logistica, strutture e personale. Il limite principale è proprio quello delle risorse umane. Nelle scorse ondate sono stati fatti sforzi enormi per la presa a carico dei pazienti. In Ticino normalmente sono 53 le postazioni di cure intense, aumentate ad oltre 120 durante la prima ondata».