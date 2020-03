Pubblichiamo la testimonianza di un medico impegnato in un ospedale COVID. Ha chiesto di omettere nome e cognome: contano l’esempio e ciò che viene qui descritto.

Lavoro come medico in un ospedale COVID, dentro una struttura sanitaria che è stata completamente svuotata e riconvertita alla cura di questi pazienti. Sono l’ultimo arrivato (in tutti i sensi). Viste tante impressioni «dal di fuori» che riempiono i giornali e visto che da parecchi giorni nessuno può entrare a vedere cosa realmente succeda, ho pensato potesse essere utile un piccolo resoconto di un pomeriggio «dal di dentro», senza pretese di raccontare qualcosa di speciale. È chiaro che è un privilegio poter essere al fronte mentre ad altri è chiesto di rassegnarsi a stare a casa, lontani da attività che sarebbe essenziale poter riprendere al più presto.

Un bicchiere d’acqua

Oggi è stato trasferito nel nostro reparto un paziente dalle cure intensive. È stato ventilato al respiratore per dieci giorni e non si regge ancora in piedi. Fa fatica a muovere braccia e gambe e ha grosse difficoltà ad articolare le parole. Quando sono entrato nella sua nuova stanza per la prima visita, mi ha indicato più volte un bicchiere sul comodino. Pensavo mi chiedesse di dargli da bere. Ha scosso il capo e mi ha guardato con una grande espressività. Siamo stati un attimo in silenzio. Poi mi ha detto solo due frasi e ho capito che, in quelle condizioni, erano verosimilmente due frasi importanti per lui: «Come è bello poter di nuovo bere un sorso d’acqua» e «Il vostro lavoro non è riconosciuto abbastanza».

Riguardo alla prima osservazione, per quanto mi riguarda, non credo di aver mai bevuto un po’ d’acqua con questa consapevolezza. E neppure quell’uomo con le mucose secche. Ora qualcosa di piccolissimo ha recuperato un significato enorme. Quest’uomo non ha ricevuto qualcosa di straordinario, come una vincita al lotto, ma ha potuto godere in modo nuovo e intenso di qualcosa di apparentemente minimo. Solo un sorso d’acqua, con una consapevolezza nuova.

La seconda osservazione importante del paziente, quella sul lavoro non riconosciuto abbastanza, non mi è sembrata una frase di circostanza, una lode buttata là per buona educazione. Raramente ho visto in una persona uno sguardo così sinceramente riconoscente. Sarei felice se il merito fosse mio ma, in realtà, chi ha fatto un lavoro perfetto, da certosino, per dieci giorni sono i nostri specialisti in medicina intensiva (i medici che gestiscono le cure intense che hanno risolto i problemi respiratori del paziente). Il «vostro lavoro» rivolto a me che non ho ancora fatto nulla è il loro lavoro. In questi giorni i nostri intensivisti sono spettacolari in qualità, efficacia, e di una disponibilità commovente (non è una lode ma un fatto).

Chi lavora nella sanità vive spesso una situazione di frustrazione per il poco riconoscimento del valore di quello che fa e per le pretese a volte poco motivate e realistiche da parte di alcuni pazienti e (molto di più) parenti. A volte si ha l’impressione di fare una medicina dove il soggettivo diventa il centro di tutto, dove qualunque disturbo debba sempre essere al centro dell’attenzione. Questo mi sembra erodere lentamente la motivazione del medico, generare una pesantezza in tutti gli operatori sanitari. Ora è tutto diverso. Ora tutti i problemi nel nostro ospedale sono oggettivi. Coloro che sono affidati alle nostre cure e i loro cari vivono in una reale, evidente situazione di grande sofferenza. Questa sofferenza è ancora aumentata dalla distanza imposta (le visite sono da tempo limitate) e dall’incertezza riguardo alla malattia. Dentro questa fatica è come se di colpo pazienti e parenti avessero aperto gli occhi, vedessero ora chiaramente quello che succede attorno a loro e imparassero ad apprezzare quello che prima era dato per scontato, come bere un sorso d’acqua. A volte dal dolore scaturisce maggior consistenza umana.

Spero di non essere frainteso, di non dare l’impressione di voler sottolineare aspetti quasi epici come se fossimo i pochi protagonisti di una specie di avventura mentre cerchiamo di essere una presenza umile, ma mi ha colpito quello che un giovane medico assistente mi ha detto poco fa: «Sa, io sono consapevole che stiamo facendo la storia; come mio nonno mi parlava della guerra, noi racconteremo questo ai nostri nipoti».

La capacità di bene

Io vedo di fatto nei nostri reparti forza, speranza, unità, una ritrovata obbedienza a chi ha la responsabilità di dare le direttive (non c’è solo lui ma penso in modo del tutto particolare al nostro direttore sanitario che, per inciso, dalle vacanze di carnevale passa sette giorni su sette tra riunioni, revisione regolare di protocolli, interviste, gestione di tutta la struttura con supervisione di tutti i centocinquanta pazienti ricoverati, un suo reparto a carico e volontariamente i turni di notte come tutti). Vi è una commovente capacità di bene, umiltà, semplicità e una libertà che non ho mai visto in modo così diffuso e abbondante prima. Non sento più lamentele. Vedo anche nello sguardo e nelle parole, direi, di tutti i nostri pazienti una rinnovata capacità di affidarsi. «Dottore sono nelle sue mani», mi dicono spontaneamente quasi tutti. Mi è capitato di pensare al dottor Baker della vecchia serie «La casa nella prateria», che rivediamo regolarmente coi bambini. I suoi pazienti si affidavano così a lui e lui era per loro una presenza umanamente molto consistente, che dava speranza.

Sono le otto e mezza, scendo le scale con un assistente di cura che non ha l’aria di aver lavorato dodici ore di fila (i turni sono stati allungati) e sembra contento. Butto là: «Sembra pimpante; cos’è? L’euforia della fatica o la consapevolezza di fare qualcosa di molto importante?». Mi dice: «Dottore, le dico la verità, sono trent’anni che faccio questo lavoro e non ho nessun motivo per lamentarmi. Stasera vado a casa soddisfatto». E anch’io.

