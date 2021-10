La sua storia aveva colpito tutto il Ticino, che si era adoperato per aiutarlo economicamente ad affrontare una cura sperimentale negli USA. Oggi la notizia più brutta: Davide è deceduto. Stiamo parlando del 19.enne luganese affetto da sarcoma di Ewing, partito per New York con una valigia colma di speranza.