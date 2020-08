E proprio in questa fase di test (lo studio del vaccino americano è entrato nella terza fase di sviluppo, ndr) verrebbero coinvolti sei ospedali svizzeri tra i quali, ci spiega il professor Alessandro Ceschi, direttore dell’Istituto di scienze farmacologiche della Svizzera italiana, anche l’Ente ospedaliero cantonale. Per ora il condizionale è d’obbligo in quanto per poter partire con una sperimentazione di questo livello occorrono fondi a sei zeri. In questo senso, l’UFSP deciderà a giorni se sbloccare o meno un credito di 8 milioni di franchi destinato proprio a questa delicata fase. Nel caso in cui questa collaborazione si dovesse concretizzare, la sperimentazione coinvolgerebbe un migliaio di volontari in Svizzera e circa duecento in Ticino. «Attualmente siamo ancora in una fase di valutazione preliminare, dopo aver avuto i primi contatti con il centro coordinatore del Tropeninstitut di Basilea», spiega Ceschi. «In ogni caso da ciò che abbiamo potuto vedere fin ora si tratta di uno studio importante, accurato e di elevata qualità». Insomma, per la Svizzera e il Ticino è un’occasione da non perdere. Partecipare a questa fase porterebbe infatti a diversi benefici. «Per prima cosa c’è il contributo scientifico concreto che il Paese darebbe in termini di tempistica per lo sviluppo del vaccino. Un altro beneficio lo si riscontrerebbe a livello di rete di grandi ospedali svizzeri, che collaborerebbero come centri di ricerca clinica, potenzialmente aprendo anche le porte ad eventuali ulteriori studi con altri vaccini». Infatti, «a livello globale quello della Moderna non è l’unico che si sta testando», spiega Ceschi. «Attualmente ce ne sono oltre una ventina in fase di test sull’uomo, sei dei quali sono in fase avanzata». Non da ultimo, «duecento volontari ticinesi potrebbero già beneficiare di questo vaccino in un contesto altamente controllato come quello di uno studio clinico».