La spesa in Italia preoccupa

Dopo le polemiche per gli errori nei dati e il conseguente passaggio alla zona arancione, la Lombardia da oggi torna a colorarsi di giallo e qualcosa cambierà anche per i ticinesi che vorranno passare il confine. L’ultima volta di una Lombardia gialla era stata la due giorni del 7 e 8 gennaio, ma in quel caso si era trattato di un «giallo rafforzato». Ora, invece, è un vero e proprio allentamento che permetterà ai cittadini lombardi di spostarsi liberamente all’interno della regione, così come di tornare a pranzare al ristorante o di bere un caffè al bar. L’autocertificazione rimarrà necessaria soltanto per chi si muove tra le 22 e le 5, mentre non servirà più durante il giorno. I bar e i ristoranti torneranno ad accogliere i clienti fino a un massimo di quattro persone per tavolo e non oltre...