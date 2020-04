È stato organizzato per le 18 un nuovo incontro informativo in diretta streaming nell’aula del Gran Consiglio a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della situazione legata al coronavirus nel nostro cantone. Presenti alla conferenza stampa il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi e il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa.

A prendere la parola per primo è stato il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, che ha elencato gli aggiornamenti in merito alle norme restrittive per arginare l’emergenza coronavirus. «Le misure rientrano nella finestra di crisi prolungata anche per la prossima settimana - ha rilevato Vitta -. Il Ticino è infatti l’unico cantone ad avere misure più restrittive rispetto al resto della Svizzera e questo è proprio grazie alla finestra di crisi che ci è stata concessa dal Consiglio federale».

Il presidente ha poi volto uno sguardo alla situazione attuale del virus nel nostro cantone: «La diffusione sta conoscendo in questi giorni un rallentamento. È un dato positivo che deve essere salvaguardato, mantenendo il necessario rigore delle misure decise per non vanificare questi primi dati. La guardia rimane comunque alta».

«Per quanto riguarda l’economia - ha aggiunto Vitta - attualmente sono stati erogati oltre 750 milioni di franchi di crediti e per questo motivo è stato deciso di estendere per tutto il 2020 la rinuncia degli interessi di ritardo maturati su crediti fiscali. Inoltre, è stato istituito un gruppo operativo per affinare gli interventi strutturali per rilanciare il paese nei prossimi mesi».

Per le raccomandazioni che riguardano gli over 65, il Governo tiene a ribadire di usufruire degli aiuti di volontariato, al fine di tutelare questa categoria di persone nel migliore dei modi. «Quello che stiamo vivendo - conclude Vitta - è paragonabile a un lungo cammino che si è dimostrato subito intenso, difficile e in salita. Abbiamo percorso tanti passi insieme che hanno richiesto sforzi e sacrifici importanti. Gli specialisti ci hanno comunicato che abbiamo superato la prima vetta. La meta non è stata ancora raggiunta, ma tutti noi vogliamo raggiungerla in salute, ci vuole unione e senso di responsabilità, quello che i ticinesi hanno dimostrato».

Sinergia con i Comuni

La parola poi è passata a Norman Gobbi, che ha voluto ringraziare municipi e comuni per il grande lavoro svolto nei confronto degli anziani: «I comuni hanno pienamente recepito il loro ruolo di responsabili nei confronti dei cittadini e del territorio, tutti hanno risposto presente mettendo a disposizione servizi e aiuti alla comunità». «Ci siamo confrontati con la sezione degli Enti locali - ha rilevato Gobbi - quello che è stato positivo è il flusso regolare e puntuale di informazione. Questo canale di comunicazione ci ha permesso di recepire le preoccupazioni, come il fatto di limitare l’accesso alle aree pubbliche e ricreative». Per quanto riguarda gli assembramenti, «la polizia cantonale sta continuamente monitorando la situazione e le irregolarità vengono sempre sanzionate. Le polizie cantonali del Ticino, dei Grigioni e del canton Uri svolgeranno azioni congiunte e di dissuasione per tutti coloro che vogliono passare il San Gottardo o il San Bernardino per venire nel nostro cantone durante il weekend pasquale. Abbiamo tante sentinelle sui territorio che informano la Polizia cantonale di situazioni non opportune».

«Avete dimostrato il volto più bello del Ticino»

Dal canto suo, Raffaele De Rosa ha dapprima evidenziato che «ad oggi i dati mostrano una tendenza alla diminuzione. Il picco è stato superato e le strutture sanitarie hanno retto la prima ondata», volgendo poi lo sguardo agli sforzi effettuati dalla popolazione in queste settimane: «I ticinesi hanno dimostrato rispetto e solidarietà che merita un grazie dal Governo, per aver dimostrato il volto più bello del Ticino in una situazione straordinaria e di necessità. Oggi è impossibile prevedere quando potremmo tornare alla normalità, ma nel frattempo dobbiamo proseguire con una buona dose di flessibilità, la distanza sociale e le norme igieniche devono continuare a esserci». Per quanto riguarda le fasce vulnerabili, «chiediamo di continuare ad appoggiarsi sul sostegno dei familiari, dei comuni e dei vari enti e volontari che ci mettono il cuore per tendere la mano. Ognuno deve continuare a fare la propria parte. Il sole e le belle giornate invogliano a fare altro, ma non è il momento di festeggiare con grigliate di gruppo o partite di calcio al campetto: si può uscire a fare una passeggiata, ma non si può e non si deve abbassare la guardia».

Per conoscere l’effetto delle misure restrittive, De Rosa ha ribadito che occorre attendere almeno una decina di giorni. Il trend dimostra però che le misure adottate fino ad ora hanno funzionato e «devono continuare a essere applicate alla lettera, soprattutto con le giornate di bel tempo. Ogni decisione sulle misure da allentare o da riprendere deve essere proporzionata, efficace e ben ponderata sulla base dell’evoluzione della pandemia».

Rispondendo a una domanda per quanto riguarda i transiti lungo la frontiera, il direttore del Dipartimento delle istituzioni ha tenuto a precisare che «attualmente sono l’80% in meno, quindi un veicolo su 5 rispetto a prima e con settimana prossima non prevediamo tanti cambiamenti proprio perché le misure sono fortemente limitate. Le disposizioni di controllo alla frontiera saranno estese, come disposizioni del Consiglio federale, fino al 26 di aprile, quindi i controlli in entrata e sul lato italiano continueranno senza modifiche. Le misure non vengono allentati e la verifica dei veicoli viene comunque effettuata».

Aggiornate le norme restrittive

Il Consiglio di Stato ha aggiornato le norme restrittive per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus in Ticino. I nuovi provvedimenti saranno in vigore da martedì 14 a domenica 19 aprile. Ecco le nuove misure:

Disposizioni per persone di 65 o più anni

1. A tutta la popolazione è richiesto di rimanere a casa e di limitarsi agli spostamenti strettamente necessari.

2. È possibile stare all’aria aperta rispettando le raccomandazioni delle autorità federali e cantonali concernenti l’igiene e il distanziamento sociale; alla popolazione richiesto di astenersi dallo svolgere attività sportive a rischio accresciuto di infortuni al fine di non ulteriormente sollecitare il sistema sanitario.

3. Alle persone che hanno compiuto 65 o più anni e alle altre persone considerate particolarmente a rischio è inoltre richiesto di:

- restare a casa;

- limitare gli spostamenti a quelli necessari per motivi medici, per improrogabili motivi di lavoro nell’ambito di un’attività autorizzata e per svolgere attività motoria nei pressi dell’abitazione;

- e vitare di accudire minorenni;

- farsi aiutare da parenti o da terzi o usufruire dei servizi comunali appositamente organizzati per la consegna a domicilio della spesa;

- utilizzare il trasporto pubblico solo per necessità mediche o professionali.

4. Si invita la popolazione a lasciare a disposizione delle persone che hanno compiuto 65 o più anni e delle altre persone considerate particolarmente a rischio l’accesso ai negozi di generi alimentari nella fascia oraria mattutina fino alle ore 10.00 per acquisti di necessità che non vengono fatti tramite i servizi comunali o la consegna a domicilio.

5. Le persone che hanno avuto contatti con persone contagiate dal coronavirus devono attenersi alle indicazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica e del Medico cantonale.

6. Sono proibiti gli assembramenti organizzati o spontanei con più di cinque persone in luoghi pubblici.

Disposizioni sulle attività economiche

1. È confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private, compresi tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le gelaterie, food truck, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi), strutture che offrono servizi alle persone con contatto corporeo anche a domicilio (fra cui parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici) e le strutture ricreative e per il tempo libero (fra cui musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, centri giovanili, palestre, piscine, centri benessere, impianti di risalita, giardini botanici e zoologici e parchi di animali).

2. Il punto n. 1 non si applica a:

- servizi di distribuzione di cibo, compresa la consegna a domicilio; è esclusala possibilità d’ingresso dei clienti nei locali;

- mense sociali senza scopodi lucro, mense negli ospedali e nellecase di cura,

caseanziani e scolastichenonaperteal pubblico;

- mense aziendali nonaperteal pubblico;

- punti venditadi generi alimentari edi primanecessità;

- punti venditadi articoli medici e sanitari;

- farmacie e drogherie;

-chioschi;

- stazionidi servizioperl’approvvigionamento dei veicolicon carburante;

- banche;

- uffici e agenzie postali;

-funerali nella stretta cerchia familiare.

In ogni caso les uddette attività devono rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

3. Gli alberghi che dispongono di un’autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone, nonché i campeggi, possono continuarea esercitare solo per accogliere personale legato alle attività permesse dalla presente risoluzione governativa e alla gestione dell’emergenza a patto di:

- non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);

- garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;

- limitare l’eventuale servizio ristorazione all’interno della propria struttura ed esclusivament per i propri ospiti;

-non aprire il bare altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.

4. Possono rimanere operative le strutture sanitarie, socio-sanitarie, studi e strutture di professionisti della salute, servizi SACD che erogano prestazioni urgenti e necessarie come definito dal Medico cantonale e non procrastinabili a data successiva. Possono rimanere operativi asili nido e servizi simili necessari, così come pure i servizi a sostegno della popolazione anziana o bisognosa, incluse le badanti.

5. Restano garantite, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le attività del settore agricolo, di trasformazione agro-alimentare, della selvicoltura e della pesca comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

6. Le attività nei cantieri restano sospese. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può concedere deroghe nel caso in cui esista un’evidente urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.

7. Sono permesse tutte le attività che possono essere svolte a domicilio in modalità remota. L’accesso agli uffici non è ammesso per il pubblico. Un’eventuale presenza in ufficio deve essere limitata ed è possibile solo nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

8. Nel rispetto delle norm eigieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo, servizi di picchetto, interventi di urgenza e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali, ecc.).

9. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi volti a garantire l’igiene e la pulizia di luoghi pubblici o di spazi comuni.

10. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse le attività private volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

11. Possono rimanere attive, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le aziende della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare.

12. Sono permessi, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, i trasporti connessi con le attività autorizzate dalla presente risoluzione governativa e la consegna di pacchi.

13. Le case di spedizioni sono autorizzate, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, a garantire il disbrigo delle pratiche doganali, dei trasporti internazionali e dei trasporti indispensabili.

14. Sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le attività necessarie all’informazione e alla diffusione di contenuti, compresa la stampa dei giornali.

15. È consentita la fornitura di beni e servizi a favore delle attività autorizzate.

16. Allo SMCC è delegata la concessione di autorizzare, per attività non procrastinabili o di interesse pubblico, l’apertura di industrie che sottostanno all’art. 5 della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 oppure altre industrie che, per attività non procrastinabili odi interesse pubblico, intendono impiegare contemporaneamente a regime ridotto 100 meno persone e che certificano il rispetto delle norme emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica.

Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.

17. Sono permesse attività svolte singolarmente senza la presenza di altre persone e senza contatto con il cliente, escluse le attività sui cantieri chiusi di cui al punto 6 e le strutture accessibili al pubblico, chiuse ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza 2 COVID19.

18. Sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, attività per la cura del verde, esclusa la costruzione, svolte da 5 o meno persone senza contatto diretto con il cliente.

19. Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale con le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.

In caso di mancato ossequio delle presenti disposizioni le autorità di perseguimento penale avvieranno immediatamente i procedimenti penali per accertare le potenziali violazioni del codice penale e/o di altre leggi speciali applicabili ai singoli casi.

20. Per informazioni in merito all’applicazione dei disposti di cui sopra, è a disposizione la hotline informativa SMCC Attività commerciali (0840 117 112); si invita a rivolgersi dapprima alle associazioni di categoria di riferimento dei diversi settori.

