Dopo 6 anni è tornata l’eclissi solare, fenomeno che si è potuto osservare quest’oggi, 10 giugno, in parte dell’emisfero nord. L’ultimo evento di questo tipo era avvenuto il 20 marzo del 2015, quando la nostra stella si oscurò fino al 70%. Si tratta di un’eclissi anulare, dovuta alla copertura parziale del Sole da parte della Luna. Nuvole permettendo, in diverse parti del mondo è stato possibile ammirare uno spicchio di luce, ossia la parte del Sole non oscurata dalla Luna. In Svizzera il fenomeno non è stato particolarmente spettacolare, come ad esempio in parte degli USA, Canada, Russia e Groenlandia. L’eclissi è iniziata da ovest a est fra le 11.24 e le 11.37 ed è terminata poco dopo le 13. In Ticino il sole è stato coperto solo in una piccola parte, intorno al 4,8%. Come detto, in alcune parti del mondo l’evento è stato spettacolare (nella gallery è possibile ammirare le foto dagli Stati Uniti). L’eclissi è stata trasmessa in streaming su diversi canali YouTube, tra cui quello della NASA (vedi video sotto).