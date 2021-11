È toccato a Pino Cuttaia del Ristorante La Madia di Licata concludere le cene ufficiali di S.Pellegrino Sapori Ticino 2021 dedicate alla grande cucina italiana, che ha visto protagonisti in alcune delle più prestigiose locations del Canton Ticino 10 chef ** Michelin in rappresentanza di 10 regioni italiane: ieri, ospite di Giuseppe Buono al Swiss Diamond Hotel, ha portato il calore e la bellezza mediterranea della sua Sicilia con la sua cucina che è il luogo perfetto per reinventare i ricordi e trasformarli in piatti unici.

Nei suoi piatti riannoda i fili della memoria che riportano a galla giochi d’infanzia, episodi di vita isolana quali l’affumicatura alla pigna come nel Merluzzo e carciofi, che hanno sempre occupato un posto importante nell’alimentazione dei siciliani. Un pesce buono e sostenibile, adatto a tutti i palati da sempre. O nel Sembra una cassata, un piatto-quadro in cui sono stati mescolati la crema di mortadella, il calamaro e la mostarda di Cremona, per creare un mini-manifesto della cucina italiana. In aggiunta, per il trionfo della tradizione, la “rosetta” come pane d’accompagnamento impastata direttamente dallo chef. Con il Polpo sulla roccia agli ospiti è sembrato davvero di essere in riva al mare in Sicilia, con una esplosione di profumi e sapori mediterranei unici, dove la roccia era la stessa acqua di cottura del polpo resa solida con amido e albume, con una finta sabbia composta da cozze e lenticchie fritte e sfarinate.