ELEZIONI

Il presidente sezionale è in lizza per il Municipio di Bellinzona assieme all’ex sindaco Brenno Martignoni Polti e a Tuto Rossi - È rimasto escluso l’ex granconsigliere ed attuale consigliere comunale Del Don - Nelle prossime ore verranno svelati anche i candidati della Lega: non dovrebbero esserci novità rispetto all’anno scorso accanto all’uscente Mauro Minotti