Oggi, in Ticino, sono otto i consiglieri comunali e una la municipale (Lea Ferrari a Serravalle) che militano tra le file del Partito comunista cantonale. Numeri che il PC vuole consolidare in occasione delle comunali del prossimo 5 aprile, oltre a cercare di aumentare la rappresentanza nei vari Consigli comunali. Sono infatti una dozzina i candidati per i vari Esecutivi comunali, una trentina invece i comunisti in corsa per i Legislativi. La strategia di avvicinamento alle elezioni, che promuove alleanze progressiste al fine di creare un’opposizione propositiva, è contenuta in una risoluzione votata ieri all’unanimità dai membri del partito. Tra i temi prioritari, ha spiegato Lea Ferrari che ha coordinato l’incontro tenuto ieri a Pazzallo, ci sarà la politica sociale per le famiglie.