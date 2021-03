Viggiù potrebbe diventare il primo paese italiano «COVID free». La corsa per il podio è iniziata a seguito del boom – ancora inspiegabile – di contagi verificatosi nel piccolo comune di confine e alla circolazione di diverse varianti. L’ultima, in ordine cronologico, quella «autoctona» ancora in fase di valutazione. La soluzione per debellare completamente il virus è ricaduta sulla famosa immunità di gregge. Viggiù è quindi salito in cattedra e ha messo in campo quello che attualmente viene considerato il modello nazionale di piano vaccinale con l’80% degli abitanti a cui è già stata somministrata la prima dose.

Vincente, quindi, la strategia di Viggiù, che si è mosso per tempo nonostante i ritardi nella fornitura di vaccini interessino tutta Italia. Una penuria, questa, simile a quella ticinese. Ma prendendo come esempio il modello del comune di confine, è effettivamente possibile svolgere la stessa operazione al di qua della frontiera?

Controtendenza con la strategia del Consiglio federale

Per il capo della sezione militare e della protezione della popolazione Ryan Pedevilla il piano vaccinale di Viggiù è «inapplicabile per i principi federali, discutibile nell’applicazione, fattibile operativamente e logisticamente, ma in controtendenza con la strategia di tamponare a tappeto nel caso comparissero dei focolai». Secondo il capo della protezione della popolazione non ci dovrebbe essere un Comune che primeggi nei confronti di un altro, «è come se avessimo un focolaio enorme a Lugano e decidessimo di concentrare tutto il farmaco disponibile in questo luogo lasciando fuori le altre città ticinesi. Questo piano creerebbe problemi nel principio democratico di una strategia, perché volendo si potrebbe fare, ma come spiegare alla popolazione ticinese l’intenzione di vaccinare prima una città piuttosto che un’altra? Vorrebbe dire anche cambiare la strategia della Confederazione che prevede di vaccinare i più vulnerabili».

È noto, infatti, che i Cantoni non hanno margine di manovra per quanto riguarda la strategia di vaccinazione delineata dalla Confederazione. L’ipotesi che le dosi di vaccino debbano concentrarsi in un solo Comune per colpa di un focolaio è «assurda» e «inverosimile» per Pedevilla, perché, prima di tutto, «bisognerebbe interrogarsi su come sia potuto accadere che un focolaio si estendesse a livello comunale, ma è improbabile che si verifichi in Ticino perché il contact tracing è talmente rapido nel rintracciare le persone che di per sé le situazioni a rischio vengono arginate relativamente in fretta».

«Vogliamo vaccinare chi di COVID rischia di morire»

La strategia messa in campo dal Ticino rimane quindi la stessa, ovvero quella attuata alle scuole medie di Morbio Inferiore, quindi un testaggio completo a tappeto di tutti coloro che possono essere in qualche modo entrati in contatto con i portatori del virus. Inoltre, il piano vaccinale di Viggiù, secondo Pedevilla, non è «proporzionale» a quello ticinese. Il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini è sempre stato chiaro per quanto riguarda le vaccinazioni: «Noi vogliamo vaccinare chi di COVID rischia di morire», aveva detto a più riprese durante le varie conferenze stampa da Bellinzona. E i risultati della campagna di vaccinazione ticinese sono ben evidenti: «Dove siamo andati a vaccinare in maniera importante, quindi nelle case per anziani e gli over 80, c’è stato un drastico calo dei contagi e delle vittime. Anzi, nelle case di riposo non si registrano più contagi, e il nostro obiettivo è questo, ovvero tutelare le persone che muoiono e quelle che rischiano di finire in ospedale», conclude Pedevilla.

