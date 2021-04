Il Governo italiano ha deciso una stretta per i viaggi durante tutto il periodo delle vacanze di Pasqua, con termine il 6 aprile. Ecco di cosa si tratta.

1. Che cosa prevede nel dettaglio la nuova ordinanza firmata dal ministro Speranza?

L’ordinanza stabilisce nuovi vincoli per limitare i contagi da coronavirus, disincentivando gli spostamenti da e verso l’estero. Per arrivi e rientri da Paesi dell’UE è previsto l’obbligo di tampone in partenza, una quarantena di cinque giorni e un ulteriore tampone alla fine dei cinque giorni. Una regola che si applica «a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dell’Unione europea».

2. Quindi questa regola si applica anche ai ticinesi e agli svizzeri che si recano in Italia fino al 6 aprile?

Sì, chiunque entri in Italia da un Paese straniero e chiunque sia uscito dall’Italia e debba rientrarci deve sottostare alle nuove regole. Quindi anche i ticinesi e gli svizzeri che volessero trascorrere le festività pasquali nella vicina Penisola devono fare un primo test, cinque giorni di quarantena e, successivamente un altro tampone.

3. Sono previste alcune eccezioni?

Sì, possono entrare in Italia senza sottostare all’obbligo di tampone e all’isolamento fiduciario i lavoratori transfrontalieri, chi si sposta per motivi di studio, le persone che rimangono nella Penisola «per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario», e chi transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore.

4. Qual è lo scopo dell’ordinanza?

La decisione del ministro della Salute Speranza arriva dopo giorni di polemiche e, in particolare, dopo le proteste di tour operator e albergatori per le regole definite da più parti «contraddittorie». Infatti, da un lato si permetteva ai cittadini italiani di volare all’estero per trascorrere qualche giorno di vacanza, mentre dall’altro venivano impediti gli spostamenti all’interno del territorio nazionale. In Italia, ricordiamo, il Governo ha deciso di blindarsi per tutte le festività pasquali. Durante questo periodo - da sabato 3 a lunedì 5 aprile - tutto il Paese tornerà a colorarsi di rosso, senza distinzioni tra regioni. Con la nuova ordinanza, l’Esecutivo mira quindi a limitare gli ingressi e a scoraggiare chi aveva scelto di partire verso destinazioni estere. Il timore delle autorità italiane è che si ripeta quanto avvenuto la scorsa estate, quando l’allentamento delle misure e i viaggi all’estero avevano contribuito a far aumentare i contagi.

5. Qual è la situazione italiana sul fronte dei contagi?

La situazione epidemiologica nella Penisola rimane critica. Ieri sono stati registrati 23.904 nuovi contagi e 467 decessi. I tamponi effettuati sono 351.221 e il tasso di positività si attesta al 6,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.710, mentre nei reparti ordinari si trovano 29.180 persone.

6. Se un ticinese volesse in ogni caso andare in Italia che regole deve seguire una volta rientrato in Svizzera?

Chi rientra in Svizzera dopo aver soggiornato in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto dovrà mettersi in quarantena per dieci giorni. Si tratta di località inserite nella lista delle zone a rischio dall’UFSP.

7. Quali altri Paesi figurano nell’elenco dell’UFSP?

Fino al 4 aprile sarà obbligatoria la quarantena di dieci giorni per chi torna da alcuni Lander austriaci (Alta e Bassa Austria, Burgenlan, Carinzia, Salisburgo, Stiria e Vienna), alcune regioni francesi (Alta Francia, Loira, Corsica, Île-de-France, Normandia, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra), e Germania (solo la Turingia). Tra gli Stati a rischio figurano anche Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Bahrein, Barbados, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cile, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Giordania, Irlanda, Israele, Kosovo, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Maldive, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, San Marino, Seychelles, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Ungheria e Uruguay. Dal lunedì di Pasquetta, il 5 aprile, entrerà in vigore la nuova lista, che include Grecia, Bosnia, Ucraina, Giamaica, Paraguay e Tanzania. Vengono invece rimosse la Puglia e la Nuova Aquitania, nonché Gran Bretagna, USA, Irlanda, Qatar, Lituania, Santa Lucia, Antigua e Barbuda e Barbados.

