La scorsa domenica il canton Argovia ha deciso di inasprire le condizioni per ottenere la cittadinanza svizzera. Con il 64,8% di «sì», i votanti hanno approvato una nuova legge in che introduce un periodo di attesa di 10 anni per chi avesse beneficiato dell’assistenza. Questo tema tocca da vicino anche il Ticino: nella sua prossima seduta il Gran Consiglio si chinerà infatti sull’iniziativa parlamentare generica – presentata il 21 gennaio 2019 dall’allora deputato leghista Nicholas Marioli (e ripresa dai colleghi Omar Balli e Sem Genini per il gruppo della Lega) – che chiede l’inserimento del criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni nella Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale.