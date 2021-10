In Ticino, terra di piccole e medie imprese (PMI), la continuità aziendale tra una generazione e l’altra va maggiormente sostenuta. E per fare ciò occorre diminuire l’onere fiscale dovuto al trapasso di un’impresa anche quando avviene a favore di parenti non stretti oppure di terze persone. È quanto propone il PLR con un’iniziativa parlamentare presentata oggi dalla deputata Cristina Maderni e dal presidente Alessandro Speziali. La proposta, in estrema sintesi, chiede una modifica della Legge tributaria per evitare che la fiscalità diventi un ostacolo insormontabile alla continuità generazionale di un’azienda. Detto in parole povere: oggi il passaggio di un’azienda a un parente stretto (genitore o figlio) non pone particolari problemi dal punto di vista fiscale; tuttavia, quando la successione...