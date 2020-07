Lo scorso primo aprile, quando il Tribunale federale (TF) ha comunicato alle parti in causa di aver respinto i ricorsi inoltrati contro la tassa di collegamento, qualcuno aveva definito la decisione «un pesce d’aprile». All’appello mancavano infatti le motivazioni di tale scelta che solo ieri, dopo oltre tre mesi e mezzo, sono state rese note dall’Alta corte di Losanna che ha pubblicato la sentenza. Nel motivare la decisione i giudici di Mon Repos hanno praticamente dato ragione su tutta la linea al Consiglio di Stato ticinese, fatta eccezione per una questione in particolare. Ma andiamo con ordine.

Da Comune a Comune

Il TF si è chinato innanzitutto sulla questione del principio dell’uguaglianza dell’imposizione che, secondo i ricorrenti, viene violato «in maniera lampante e sotto più aspetti». In particolare viene criticato il fatto che la tassa sia prelevata (o meno) a seconda del Comune o «addirittura» a seconda del quartiere. Ciò, secondo i ricorrenti, costituirebbe una disparità di trattamento «ingiustificabile». Tuttavia, su questo punto i giudici di Mon Repos hanno dato ragione al Governo ticinese, il quale ha spiegato che «la tassa non è prelevata in tutto il territorio cantonale, ma solo nei Comuni o in alcuni quartieri nei Comuni aggregati situati in zone con problemi di traffico e di inquinamento dell’aria, in maniera ad adeguarla a quanto strettamente necessario ed evitare di applicarla laddove non vi è la necessità». Insomma, la tassa viene prelevata unicamente laddove vi sono oggettivi problemi di traffico e di inquinamento. E secondo il TF queste giustificazioni sono «serie, oggettive e condivisibili» e pertanto non vi è alcuna disparità di trattamento ingiustificata con riferimento alla differenziazione territoriale stabilita dalla legge.

I privati esclusi

I ricorrenti hanno inoltre criticato il fatto che i posti auto delle abitazioni siano stati esclusi dall’assoggettamento della tassa. Un fatto che a loro dire comportava una «disattenzione del principio della parità di trattamento». I giudici dell’Alta corte, però, anche in questo caso hanno dato ragione al Governo, spiegando che «il fatto di possedere un posteggio sotto casa non implica necessariamente che il medesimo generi traffico», mentre i posteggi «destinati ai dipendenti o alla clientela per forza di cose generano traffico». Inoltre, viene evidenziato che «i proprietari di posteggi al servizio di abitazioni non possono cambiare il loro comportamento salvo a rinunciare totalmente all’automobile, diversamente dai proprietari di aziende i quali possono (...) ridurre i posti auto per indirizzare i dipendenti e la clientela verso forme di trasporto più sostenibili». Per questi motivi i giudici di Losanna anche su questo punto hanno respinto il ricorso. Inoltre, la suprema corte federale ha respinto anche le tesi dei ricorrenti secondo cui la tassa violerebbe la garanzia della proprietà privata in ambito fiscale e il principio della libertà economica. Su questi due punti, secondo il TF, i ricorrenti non hanno fornito sufficienti elementi di prova.

Una soglia che solleva riserve

La nota parzialmente dolente per il Consiglio di Stato riguarda la soglia di 50 parcheggi determinante per far scattare l’assoggettamento alla tassa. I ricorrenti su questo punto fanno notare, ad esempio, che l’onore contributivo passa da zero a oltre 53.000 franchi tra chi possiede 49 parcheggi e chi invece ne possiede 50. Un soglia dunque ritenuta dai ricorrenti «del tutto arbitraria» oltre che «manifestamente insostenibile». E su questo punto il TF ha sollevato alcune criticità, scrivendo che «la scelta del legislatore di escludere dall’assoggettamento i fondi sui quali vi sono meno di 50 posti auto solleva riserve» e «porta a una distribuzione dell’onore contributivo opinabile». Tuttavia, richiamando la propria giurisprudenza, il TF spiega che già in passato aveva giudicato «che il principio dell’uguaglianza di trattamento tra commercianti non era assoluto e non escludeva di favoreggiare determinati metodi o prodotti destinati a proteggere l’ambiente». Allora, il TF aveva concluso che «che si giustificava oggettivamente di sottoporre grandi fonti di emissioni inquinanti a restrizioni più severe», «aggiungendo che una (eventuale) disparità di trattamento doveva pertanto, perlomeno temporaneamente, essere tollerata nell’interesse dell’ambiente che si voleva proteggere». In buona sostanza, malgrado le criticità sollevate, i giudici ritengono che per la tassa di collegamento, almeno temporaneamente, tale disparità sia tollerabile nell’interesse dell’ambiente.

A questo proposito il TF ricorda che lo stesso Governo ha previsto un periodo di prova di tre anni per la nuova legge al termine dei quali vi sarà un ulteriore voto in Gran Consiglio. E proprio questo periodo di prova, scrive il TF, «permetterà di controllare l’efficacia e la conformità della tassa con riferimento agli obiettivi perseguiti e di adottare, se del caso, i necessari correttivi». L’Alta corte, quindi, «richiama l’attenzione del Governo cantonale sul fatto che gli obiettivi perseguiti dovranno essere raggiunti, in mancanza di che la tassa, rivelatasi inutile e vana, si esaurirà in un aggravio finanziario lesivo del principio della parità di trattamento». Insomma, è probabile che al termine dei tre anni di prova, il Consiglio di Stato debba apportare delle modifiche riguardo alla soglia di 50 posti auto. Ma, al momento, si tratta solo di speculazioni, e ad ogni modo se ne parlerà tra altri cinque anni.

