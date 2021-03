La questione della trasparenza nei finanziamenti alla politica è tornata a far discutere sul piano federale. Mercoledì scorso il Consiglio nazionale ha infatti deciso di riesumare il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Più trasparenza nel finanziamento della politica». In sostanza, la Camera del popolo chiede l’obbligo per i partiti di comunicare ogni anno il proprio bilancio e pure di rendere pubblica l’origine delle donazioni superiori ai 15.000 franchi (l’iniziativa pone questa soglia a 10 mila franchi). Ma se sul fronte federale le discussioni alle Camere sono ancora in corso, il tema ha spesso fatto discutere anche a livello cantonale e le ultime due proposte in quest’ambito (una mozione e un’iniziativa parlamentare) sono targate PS. Nel 2019 il co-presidente Fabrizio Sirica...