Da 18 a 9 membri. La Commissione tripartita alla fine ha deciso di dimezzare i propri rappresentanti. Che saranno limitati a 3 per la parte padronale, 3 per quella sindacale, e 3 per lo Stato.

Così ha deciso lo stesso organo cantonale nella sua ultima seduta di dicembre, mettendo fine a una lunga discussione, passata attraverso un periodo di forti tensioni interne sfociate anche in una fase di confronto attraverso un Workshop gestito da due personalità esterne, Carlo Marazza e Sigfried Alberton.

Ma la riduzione numerica è solo la parte più evidente di una riforma che intente rilanciare il ruolo della Commissione. «Abbiamo chiesto un cambio di passo affinché questo gremio potesse svolgere un lavoro di analisi e di riflessione sulle sfide attuali e future del mercato del lavoro ticinese», commenta...