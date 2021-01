La misura sanciva il passaggio da zona agricola a zona a destinazione vincolata per contenuti alberghieri di un’area di circa 70 mila metri quadrati appartenenti all’azienda Terreni alla Maggia, situata sul delta del fiume, a cavallo dei territori del borgo e di Locarno. Un passaggio, fra l’altro, sottoscritto anche dal Dipartimento del territorio. Ora il tema torna d’attualità attraverso un’interpellanza al Governo cantonale firmata dai deputati di MPS, POP e indipendenti Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori. Nell’atto si ricorda dapprima la vicenda del limo che la Silo & Beton Melezza SA aveva scaricato sui terreni dell’azienda agricola asconese (peraltro non coinvolta negli strascichi giuridici e che ha sempre smentito le accuse di possibili inquinamenti), per poi passare alla recente approvazione della variante di Piano regolatore. Negli interrogativi si chiama in causa il Dipartimento del territorio, chiedendo come si spieghi il sostegno all’azzonamento «alla luce del divieto alla creazione di nuove zone edificabili imposto da Berna».