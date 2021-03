La vita dello studente snaturata dalle mancate aggregazioni

Le associazioni studentesche sono uno dei capisaldi su cui poggiano le esperienze e il vissuto degli studenti durante quell’incredibile viaggio chiamato università. Oltre a occuparsi della creazione di eventi, progetti, offrire informazioni su tutto quello che concerne il mondo universitario ed ergersi a portavoce in svariati contesti, svolgono un importante ruolo di aggregazione e coinvolgimento degli studenti all’interno della comunità universitaria. Ogni anno scolastico è quindi sempre un gran bel da fare. A mettere i bastoni tra le ruote al normale operato delle diverse associazioni presenti in Svizzera ci ha pensato una matricola indesiderata che, ad anno accademico già in corso, ha fatto venire meno tutto quello che dà vita alle attività di un’associazione studentesca. Per comprendere...