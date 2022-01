Immediato e pieno riconoscimento del tempo di lavoro, remunerazione di ogni ora effettivamente lavorata, pianificazione dell’orario di lavoro con garanzie minime, un sistema di rimborso spese corretto per l’utilizzo del veicolo privato e una copertura assicurativa del guadagno in caso di malattia. Sono queste le rivendicazioni contenute in una petizione lanciata oggi dalle lavoratrici e dai lavoratori di Divoora con il sostegno dell’OCST e di Unia. Lo si legge in un comunicato congiunto dei due sindacati. La nota continua: «Una petizione che fa seguito alla mobilitazione dello scorso 23 dicembre, quando una rappresentanza di driver dell’azienda specializzata nella consegna di cibo a domicilio aveva incrociato le braccia per protestare contro un contratto che prevede un salario al minuto, che non garantisce un minimo di ore lavorative e che non riconosce i periodi di attesa come tempo di lavoro. Una situazione indegna e immorale, oggetto anche di una lettera aperta inviata all’azienda il 18 gennaio scorso. Lettera cui Divoora ha risposto con il suo ormai proverbiale e irrispettoso silenzio quando si tratta delle condizioni di lavoro dei dipendenti. Da qui è nata la decisione di promuovere la petizione ( https://act.campax.org/p/divoora-rispetto-e-dignita ), che sarà accompagnata da una campagna informativa dell’opinione pubblica attraverso una serie di video (qui il primo) pubblicati sui siti e sui social media di riferimento delle organizzazioni sindacali». I sindacati Unia e OCST invitano la popolazione a firmare la petizione, sostenendo le richieste dei lavoratori e delle lavoratrici Divoora e chiedendo all’azienda di dare seguito alle stesse.