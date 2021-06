Mai come quest’anno abbiamo imparato a riconoscere il valore della ricerca clinica all’interno di un sistema sanitario efficiente. La validità di un particolare vaccino rispetto ad un altro, per esempio, viene stabilita proprio dalla ricerca clinica. Quella, per intenderci, che si fa sul campo con i pazienti. Ebbene, in pochi lo sanno, ma per questa particolare ricerca non è previsto alcun finanziamento pubblico: «I soldi che riceviamo dalla LAMal o dal Cantone per la cura dei pazienti non possono venir impiegati per la ricerca clinica». A parlare è Glauco Martinetti, direttore generale dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC). «Nella legge sanitaria svizzera non è previsto un finanziamento della ricerca clinica», gli ha fatto eco Alain Kaelin, direttore medico e scientifico del Neurocentro della Svizzera italiana e professore ordinario all’USI. Di qui, l’iniziativa presentata ieri a Lugano nell’ambito della decima giornata della ricerca in medicina. USI e EOC hanno unito le forze per finalizzare un progetto congiunto: la creazione di un fondo per la ricerca clinica. «Con l’istituzione della Facoltà di scienze biomediche e l’inizio del Master in medicina umana la collaborazione tra USI ed EOC si è intensificata», ha esordito il rettore dell’USI Boas Erez: «Oggi entriamo in una nuova fase, con la presentazione di una strategia condivisa per la ricerca e l’istituzione di un Fondo presso la Fondazione per la ricerca e lo sviluppo dell’USI».