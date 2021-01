Lavori sgombero invernali su Lucomagno attribuiti correttamente

Nel suo ricorso la Pro Lucmagn argomentava che l’assegnazione è scorretta in quanto il consorzio ticinese non disporrebbe dei veicoli e delle attrezzature necessari a svolgere bene il lavoro e non avrebbe neppure un luogo dove tenere al sicuro il materiale.

Tuttavia, secondo il TF, non si tratta di premesse obbligatorie per per poter partecipare ad una gara d’appalto di questo tipo. I nuovi concorrenti dovrebbero investire grandi somme in una flotta di veicoli, che si rivelerebbero completamente inutili se non si aggiudicassero il contratto.