L’Associazione Bancaria Ticinese (ABT) sta seguendo «con molta preoccupazione» le vicende legate alla diffusione del coronavirus e alle sue profonde implicazioni per tutta la collettività. «Da parte loro gli istituti bancari stanno recependo con molta attenzione e stanno applicando con molta diligenza tutte le direttive, in particolare garantendo i servizi principali e tutelando la salute dei propri dipendenti», si legge in una nota stampa di ABT.

«Le banche stanno lavorando non da giorni ma da anni per organizzare il lavoro in azienda, per salvaguardare la salute degli impiegati e per garantire la continuità dei servizi. Già dal 2013 esiste un’autoregolamentazione emanata dall’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e riconosciuta dalla FINMA, che impone alle banche tutta una serie di misure organizzative volte a garantire i servizi bancari in caso di eventi catastrofici per esempio come un blackout elettrico oppure come una pandemia», prosegue il comunicato.