Nonostante il peggioramento della situazione pandemica, non sarà un altro Natale di solitudine per gli ospiti delle case per anziani del Ticino. Le autorità sanitarie, però, di fronte all’aumento dei contagi e dopo la comparsa della variante Omicron, hanno deciso per precauzione di introdurre una stretta, seppur leggera, per le strutture del cantone. «Le nuove disposizioni decise dall’Ufficio del medico cantonale prevedono alcune limitazioni in vista delle festività», conferma Franco Tanzi, geriatra e responsabile dell’area medica di ADiCASI. In sostanza, «gli eventi devono essere distribuiti su un lasso di tempo fra metà dicembre e l’8 gennaio, ogni ospite potrà ricevere solo due visitatori per volta, su prenotazione, e nel caso di uscite dagli istituti per qualche giorno, al rientro verranno...