Le cifre non stupiscono i partiti

bilancio

Continua ad avere un ruolo di primo piano in Ticino per la qualità e la sicurezza delle cure l’Ente ospedaliero cantonale, che ha chiuso il 2019 con un totale di ricavi d’esercizio di 740 milione di franchi - Il miglioramento non potrà essere mantenuto quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus