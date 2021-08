Le colonie residenziali, «esperienza fondamentale per la crescita di un ragazzo»

Per moltissimi bambini e ragazzi, l’esperienza vissuta nell’ambito delle colonie residenziali rappresenta una tappa molto importante nella loro crescita. In particolar modo dopo oltre un anno segnato dalla pandemia. In queste ultime settimane, infatti, i giovanissimi hanno potuto tornare a relazionarsi con gli altri e a vivere un’estate quanto più “normale” possibile.

Importanti, dunque, sono anche i diversi enti che organizzano questa attività e che hanno deciso di unirsi per offrirsi quale interlocutore per i partner istituzionali e privati e per contribuire a dare ancora maggiore impulso al sostegno e allo sviluppo di questa esperienza educativa. La nuova associazione, denominata Associazione delle colonie estive di vacanza, è stata costituita a Rodi e al momento ne fanno parte sono CEMEA, Colonie Camera del lavoro USS, Pro Juventute, WWF, Fondazione La Madonnina, Centri per l’Infanzia OCST, Fondazione Pedrazzini Cerentino, Gruppo genitori Novazzano, Parrocchia Ascona, AMAC, Scout, Giullari di Gulliver, Il Girasole.

Gli obiettivi della neonata associazione, ci spiega Ilario Lodi, responsabile di Pro Juventute per la Svizzera italiana, sono tre: «Il primo è la valorizzazione del lavoro di ogni ente che organizza le colonie residenziali in tutto il Ticino. Il secondo è dare ancora maggior risalto all’esperienza della residenzialità, fondamentale per la crescita di un ragazzo». Un’esperienza, ricorda Lodi, durante la quale i giovanissimi vengono educati alla cittadinanza. «Il terzo obiettivo», conclude, «è porsi come partner credibili e importante per le istituzioni, soprattutto nel caso in cui il tema dovesse finire nell’agenda politica cantonale. Nei prossimi mesi la base legale verrà rivista e confermiamo la nostra disponibilità al dialogo».

