Il Coordinamento donne della sinistra si è riunito ieri, sabato 11 gennaio, in un’assemblea che, tra i vari temi toccati, ha voluto anche commemorare il 2019, definito come «un anno femminista, non solo per lo sciopero del 14 giugno e i diversi eventi ad esso correlati, ma anche per le diverse conquiste elettorali sia a livello ticinese, che federale». Presenti all’assemblea erano cinque donne politiche ticinesi, che nell’arco della mattinata hanno raccontato alcune delle loro esperienze.

Si tratta di Marina Carobbio (prima donna e prima socialista agli Stati per il Ticino), Greta Gysin (prima verde al Nazionale per il Ticino), Lea Ferrari (municipale di Serravalle e deputata in Granconsiglio per il PC), Gina La Mantia (consigliera comunale di Blenio e deputata in Granconsiglio per il PS) e Cristina Zanini Barzaghi (municipale di Lugano).

Tra i vari progetti per il 2020 si è discusso dell’importanza di aderire allo sciopero per il clima, proponendo degli eventi che sottolineino il fatto che per contrastare efficacemente la crisi climatica sia necessaria una società egualitaria. Ma il 2020 sarà anche un anno di importanti riforme e bisognerà continuare a mettere l’accento su temi quali la riforma dell’AVS e del secondo pilastro, il riconoscimento del lavoro non remunerato, la riduzione del tempo di lavoro e la parità salariale, si legge in una nota del Coordinamento. Nel corso dell’anno il Coordinamento donne della sinistra organizzerà inoltre incontri e documenti su più tematiche: il significato del femminismo, le politiche comunali a favore della parità, atelier sulla sessualità femminile e maschile. Continuerà la collaborazione con la rete nateil14giugno in vista dell’8 marzo e di altre date importanti e monitorerà la comunicazione dei media e i contenuti dei vari servizi di informazione che troppo spesso si dimostrano sessisti e peccano di rappresentanza femminile.

Infine è stato eletto il nuovo comitato, composto da Ornella Buletti, Carla Cugini, Gülsüm Demirci, Cristina Gardenghi, Lorena Gianolli, Gina La Mantia, Giulia Petralli, Jacqueline Rohrer, Jenny Aline Ruffa, e come co-presidenti confermata Nancy Lunghi, affiancata da Lisa Boscolo.

