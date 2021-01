«È una scoperta interessante per svariate ragioni», sottolinea Stockar. «Innanzitutto, questo tipo di impronte, conservatesi su un deposito continentale, sono rare. La loro individuazione è spesso frutto del caso e si verifica solo in determinate condizioni: la giusta umidità sulla pietra, la giusta luce. In passato, quando queste impronte venivano identificate sulle montagne europee, non si sapeva nemmeno a che animale attribuirle, perché non erano mai state trovate le sue ossa. È solo grazie agli scheletri individuati sul Monte San Giorgio (nel 1933 e 1978, ndr) e alla conseguente scoperta del Ticinosuchus ferox, appartenente al gruppo degli Arcosauriformi, che ora possiamo dire con certezza che questo tipo di impronte è stato lasciato da un animale simile. È interessante notare come il Monte San Giorgio, benché sia riconosciuto a livello mondiale per i suoi fossili marini, abbia in realtà giocato un ruolo importante anche nella classificazione dei vertebrati terrestri».